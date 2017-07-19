Industria: Buzzella (Federchimica), Governo supporti comparto chimica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 ott - 'Le opportunita' offerte dal Clean Industrial Deal e dal Piano di Azione per l'Industria Chimica Europea sono troppo importanti per essere sprecate. Il Governo deve supportare l'industria chimica in questo percorso, con l'obiettivo comune di perseguire un'economia sostenibile, competitiva e con una solida prospettiva di crescita". Lo ha detto Francesco Buzzella, presidente di Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, intervenendo all'annuale assemblea pubblica dell'associazione, in corso a Milano, ricordando che l'industria chimica e' fra i settori manifatturieri piu' normati. Secondo l'associazione, la semplificazione e' una necessita' sia sulle procedure nazionali sia su quelle europee. I tempi di autorizzazione per impianti e prodotti pongono spesso la nostra industria fuori dalla competizione rispetto al mercato europeo e internazionale e riducono l'attrattivita' degli investimenti nel Paese. Serve un quadro normativo che sappia accompagnare la trasformazione industriale e ambientale con strumenti semplici, chiari e accessibili. Queste le istanze sulle quali imprese e istituzioni possono operare insieme con pragmatismo per la tutela del settore e garantire cosi' un ritorno alla competitivita'. 'Oggi ci troviamo davanti a una duplice esigenza: presidiare la realta' e inventarsi il domani. Per farlo occorre essere consapevolmente soggetti di movimento che sappiano interpretare le incertezze e cogliere anche le opportunita', individuando le risposte necessarie per l'oggi, ma anche quelle per il prossimo domani. Ci si trova dunque a dover scegliere di andare oltre nell'intuizione, nel pensiero e nell'azione", ha detto Buzzella, spiegando che "questo vale certamente per l'impresa come per le istituzioni e i soggetti della rappresentanza, ma anche per le singole persone che entrano in un atteggiamento positivo del farsi continuo.

Investire oggi con coraggio significa costruire il nostro domani, sul piano aziendale, istituzionale e personale".

Ars

(RADIOCOR) 27-10-25 11:33:28 (0246) 5 NNNN