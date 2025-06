Industria: Bracco, corporate heritage rende nostre imprese competitive e uniche

All'assemblea generale dell'Associazione Marchi storici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - 'Il corporate heritage e' strategico, e' una leva che rende competitive e uniche le nostre aziende sui concorrenti. Gli imprenditori devono puntare su questi settori, valorizzare l'heritage fornisce la bussola per agire domani. La storia plasma il futuro, i giovani devono avere memoria di cio' che e' avvenuto'. Lo ha detto Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, nel suo intervento all'assemblea generale dell'Associazione Marchi storici d'Italia. Sono 886 i Marchi storici iscritti al Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale. In tutto 650 aziende con oltre 70 miliardi di euro di fatturato e 86mila addetti in Italia per le imprese produttive delle 4 A del Made in Italy, cioe' agroalimentare, abbigliamento-moda, arredamento-casa e automazione-meccanica.

Pan

(RADIOCOR) 19-06-25 19:01:38 (0592) 5 NNNN