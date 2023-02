Industria: Bonomi, competitivita' fondamentale, Governo stimoli investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 feb - "Ci sono problemi esogeni che creano incertezza, noi abbiamo bisogno di stimoli agli investimenti, che sono necessari per il Paese. Noi chiediamo al Governo di puntare sugli investimenti, perche' la competitivita' e' fondamentale per il futuro del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al 29esimo Congresso Assiom Forex, intervistato prima della tavola rotonda organizzata in collaborazione con Radiocor - Il Sole 24 Ore. "Abbiamo davanti una grande sfida, che ci e' posta da Stati Uniti e Cina. Le imprese hanno bisogno di una dimensione europea. L'Ira (Inflation Reduction Act, il piano di maxi sussidi voluto dal presidente americano Joe Biden per sostenere la transizione green e gli investimenti) non va interpretato come una sfida commerciale, la vera sfida e' sulla competitivita'", ha detto Bonomi, spiegando che "la politica deve capire quale sia la sfida da affrontare".

Ars

(RADIOCOR) 04-02-23 16:03:52 (0110) 5 NNNN