Industria: Bonomi, aziende ben strutturate ma segnali rallentamento, intervenire subito

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - "Nel 2008, 2010 e 2011, le tre grandi crisi, gli imprenditori italiani hanno preso delle belle sberle, ma hanno imparato la lezione e hanno fatto i compiti a casa. Abbiamo patrimonializzato le nostre imprese, che oggi sono patrimonializzate come quelle tedesche, abbiamo investito in innovazione e ricerca e siamo andati sui mercato internazionali". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea annuale di Ucima a Modena e sottolineando che "questo non e' stato raccontato. Oggi tutti si stupiscono del rimbalzo post pandemico, ma non avviene per diritto di vino ma perche' gli imprenditori italiani e la manifattura hanno fatto i compiti a casa". Le aziende, ha spiegato Bonomi, sono ripartite "dopo la crisi post pandemica, rimbalziamo forte e lo facciamo perche' siamo strutturati bene. Oggi pero' ci sono i primi segnali di rallentamento". Tuttavia, secondo il numero uno degli industriali, "non c'e' da preoccuparsi, ma c'e' da intervenire. Per questo chiediamo interventi di politica industriale a livello nazionale ed europeo, necessari per frenare questo rallentamento e invertire la rotta", ha detto.

