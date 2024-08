Industria: al Mimit incontro Urso-sindacati, focus su auto e siderurgia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - E' iniziato a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il tavolo convocato dal ministro Adolfo Urso con i sindacati con al centro il tema delle politiche industriali del paese e un focus sui settori automotive e siderurgia. Sono presenti Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, e Giorgio Graziani, segretario confederale della Cisl. Per i sindacati dei metalmeccanici, presenti i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella. Il ministero ha convocato anche i rappresentati dei sindacati Ugl e Usb. 'Veniamo dopo un anno dall'ultimo incontro, anche l'anno scorso ai primi di agosto siamo stati convocati a questo tavolo ed eravamo rimasti in attesa di una nuova convocazione per sapere cosa avrebbe fatto Stellantis per arrivare a una produzione di un milione di veicoli in Italia. Durante quest'anno non abbiamo avuto chiarezza da Stellantis, non abbiamo avuto chiarezza sul piano industriale ma nel frattempo l'Europa e i paesi europei decidono le scelte di politica industriale che faranno. Speriamo di non dover aspettare un altro anno per avere qualche notizia piu' precisa', ha detto Bombardieri entrando all'incontro. 'La presidente della Commissione europea ha detto che entro 100 giorni fara' un piano sulla decarbonizzazione, vogliamo sapere se il nostro Governo discute con la commissione questo piano che sara' presentato, dove si troveranno i soldi e soprattutto cosa sara' dell'industria in Italia', ha aggiunto il segretario generale della Uil. 'Chiediamo indicazioni precise rispetto allo sviluppo che hanno settori importanti come la siderurgia e dell'auto. Vogliamo comprendere a che punto e' l'interlocuzione del Governo con Stellantis e che prospettive puo' avere in termini del protocollo di accordo che il ministro ha promesso al paese da circa un anno. Sulla questione della siderurgia, abbiamo gia' fatto dei confronti a Palazzo Chigi, c'e' un bando per l'ex Ilva che e' stato fatto senza coinvolgerci direttamente, quindi, chiederemo garanzie per evitare spezzatini ed evitare situazioni che indeboliscano la siderurgia del paese', ha dichiarato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl.

