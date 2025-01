Industria: aggregazione Argomm-Gapi, via a polo gomma-plastica da 220 mln fatturato

Con 1.745 addetti in 11 Paesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Argomm e Gapi, due realta' di riferimento internazionale nel settore gomma-plastica, hanno avviato un'aggregazione per affrontare nuove sfide di crescita. Argomm, con sede a Villongo (Bg), e' specializzata nella produzione di componenti custom in materiale elastomerico, termoplastico e siliconico, mentre Gapi, con sede a Castelli Calepio (Bg), fornisce soluzioni di tenuta realizzate con mescole di propria produzione ad alte prestazioni in materiali elastomerici, Ptfe e termoplastici.

L'aggregazione dara' vita a una nuova realta' con un fatturato consolidato di oltre 220 milioni di euro e 1.745 addetti che operano in 20 siti produttivi e in 5 centri logistici, distribuiti in 11 Paesi. L'operazione punta ad ampliare la gamma di prodotti e servizi, ottimizzare l'operativita' e i processi, incrementare l'efficienza e sviluppare sinergie industriali, rafforzando la presenza sui mercati internazionali. Il closing e' previsto in giugno e, nel periodo precedente alla finalizzazione, le due realta' collaboreranno per strutturare il percorso di integrazione.

