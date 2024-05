Industria 5.0: Urso, pronti per giugno con soluzione per le imprese energivore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - I decreti per Industria 5.0 saranno definiti per giugno e le imprese "possono programmare i loro investimenti per la seconda parte dell'anno". Cosi' il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Il ritardo e' dovuto ai paletti per le imprese energivore, spiega. "Siamo riusciti a definire un provvedimento che superasse alcuni vincoli che avrebbero escluso le imprese dei settori energivori italiani che sono importanti per il nostro Made in Italy". Qualche settimana in piu' da parte degli uffici tecnici "per superare alcuni paletti in modo che anche queste imprese potessero utilizzare il piano transizione 5.0 che serve anche a rendere piu' efficienti le imprese sul piano energetico. Credo che entro giugno sara' tutto pienamente definito". Il ministro ricorda i numeri: "sono misure importanti perche' parliamo di oltre 13 miliardi tra Industria 4.0 e le risorse del RepowerEu per la transizione".

