Industria 5.0: M5S, continuano burle Governo, anche oggi gli aiuti arrivano domani

Se Urso non in grado di metterlo a punto smetta di parlarne (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Il Governo Meloni continua con le sue burle in tema di politica industriale. Al ministro Urso non sono bastati 15 mesi consecutivi di calo inesorabile della produzione: continua ad assordarci con sterminati proclami, tessendo le lodi del suo piano Transizione 5.0 come il piu' 'figo del bigoncio' ma puntualizzando che pero' arrivera' il mese prossimo. Solo pochi giorni fa, il mantra era 'entro giugno': anche oggi quindi gli aiuti all'industria arrivano domani". Cosi' sul piano di incentivi Industria 5.0 i parlamentari M5S delle commissioni Attivita' Produttive di Camera e Senato Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti, Antonio Ferrara, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave. "E' un film raccapricciante - osservano in una nota - che si sussegue da 18 mesi. Se il ministro non e' in grado di mettere a punto il tanto leggendario piano 'Transizione 5.0', almeno abbia la decenza di smettere di parlarne'.

