Industria: 100 anni fa nasceva Viezzoli, manager pubblico con una visione (Sole)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 dic - 'Un manager che ha lasciato traccia nelle scelte e nei destini dell'industria pubblica, decisiva negli anni di ripresa del dopoguerra'.

Cosi' il Sole 24 Ore ricorda l'anniversario dei 100 anni dalla nascita di Franco Viezzoli, in un articolo del direttore Fabio Tamburini. 'Uno dei personaggi chiave dell'industria pubblica italiana dagli anni Cinquanta in poi', Viezzoli 'esordi' come principale collaboratore dell'allora direttore generale dell'Iri, Salvino Sernesi, di area laica ma abituato a muoversi con destrezza nel mare magnum della Democrazia cristiana, partito chiave della Prima Repubblica, e del presidente dell'Iri, Giuseppe Petrilli'. Il quotidiano ripercorre poi la storia della 'Finmeccanica di Viezzoli, oggi ribattezzata Leonardo', che all'epoca 'significava soprattutto Alfa Romeo (delle cui scelte fu protagonista) ma anche Ansaldo (leader nel nucleare) e Alitalia (che univa il marchio blasonato a continue difficolta')'. Il 'tratto distintivo' della gestione di Viezzoli 'fu la razionalizzazione di un gruppo che contava un centinaio di aziende, trasformato da centro di potere (romano) a holding capofila di raggruppamenti industriali omogenei'. 'Erano gli anni degli stretti rapporti con altri manager che hanno fatto la storia dell'industria pubblica - scrive il quotidiano -: da Fabiano Fabiani (che era il suo primo collaboratore e che ne prese il posto come amministratore delegato di Finmeccanica) a Franco Schepis (tra l'altro uno dei padri nobili della Rai)'. In chiusura, il Sole non dimentica il rapporto tra Viezzoli ed Enrico Cuccia, fondatore di Mediobanca e 'fiero nemico dell'industria pubblica'. Se per Cuccia, nelle parole dello stesso Viezzoli, 'l'industria pubblica e Roma erano il male', Viezzoli 'era consapevole dei peccati derivanti dalla vicinanza con la politica, ma credeva nell'opportunita' di superarli e, parole sue, puntava "sull'Iri come gruppo di aziende al servizio del Paese"'. 'Due mondi diversi, quelli di Cuccia e Viezzoli, con quest'ultimo che chiamava Mediobanca "l'Iri del Nord", certo non un complimento, mentre i rapporti con l'allora presidente della Banca commerciale, Raffaele Mattioli, erano molto buoni - conclude il quotidiano -. Tutti personaggi d'altri tempi, magari in lotta tra loro ma che avevano una capacita' oggi non comune: sapevano alzare lo sguardo oltre la quotidianita' e avere una visione d'insieme'.

