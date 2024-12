Industria: +1% produzione area metropolitana Milano III trim., media lombarda a -1%

Dati Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Nel terzo trimestre 2024, secondo l'analisi tendenziale, i dati della congiuntura dell'industria dell'area metropolitana di Milano segnano una crescita annua dell'1% per la produzione, meglio del dato lombardo (-1% in un anno). E' quanto emerge dalle elaborazioni del Servizio Studi Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Se si considera il fatturato, si registra una crescita del 3,9% a livello locale e dello 0,4% a livello regionale. In relazione al portafoglio ordini, l'area milanese cresce dell'1,7% contro +0,7% della manifattura lombarda. Migliorano i mercati esteri: +4,4% per la performance milanese che supera la media lombarda (+1,6%). Il quadro delinea nel terzo trimestre 2024 una tenuta congiunturale rispetto al secondo trimestre 2024 della produzione industriale milanese (+0,5% destagionalizzato). Cresce invece il fatturato (+1,7%).

Rispetto al dato lombardo e' migliore il dato milanese per la produzione (-0,4% in regione) e anche l'andamento del fatturato locale (+0,4% per la Lombardia, destagionalizzato).

Per gli ordini interni il dato congiunturale e' in lieve crescita per l'industria milanese con +0,7%, meglio della manifattura lombarda (+0,0% destagionalizzato). Negli ordini esteri, la performance milanese risulta in crescita (+3,5% rispetto al dato lombardo di +0,6% destagionalizzato).

