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            India: rilascia tre petroliere iraniane dopo accordo su transito per Hormuz

            Erano state sequestrate il mese scorso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - L'India ha rilasciato tre petroliere iraniane sequestrate il mese scorso nell'ambito di un accordo che ha permesso a due navi indiane di attraversare lo Stretto di Hormuz. E' quanto riportano i media statali iraniani. Funzionari iraniani, citati dalla televisione di Stato, hanno spiegato che l'obiettivo principale dei negoziati con Nuova Delhi era affrontare le questioni di sicurezza marittima e garantire la continuita' del traffico commerciale. Finora ne' le autorita' indiane ne' quelle iraniane hanno diffuso dichiarazioni dettagliate sull'intesa. L'ambasciatore iraniano in India, Mohammad Fathali, ha dichiarato a Nuova Delhi che i due Paesi sono "amici" e condividono "interessi comuni".

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            (RADIOCOR) 14-03-26 15:35:30 (0365)ENE 5 NNNN

              


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