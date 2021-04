India: record di oltre 2mila morti in 24 ore, quasi 300mila nuovi casi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - L'India ha registrato piu' di 2.000 morti per Covid-19 e quasi 300.000 nuovi casi in 24 ore, il che rappresenta uno dei dati giornalieri piu' alti al mondo dall'inizio della pandemia, secondo i numeri ufficiali. I dati del Ministero della Salute indicano che nelle ultime 24 ore sono stati identificati 295.000 nuovi casi, portando il totale a 15,6 milioni di infezioni in India. Sono stati registrati 2.023 decessi, con il bilancio totale della pandemia a 182.553 morti nel Paese.

In un discorso televisivo ieri sera, il premier indiano Narendra Modi ha chiesto ai suoi connazionali di fare di piu' per affrontare il coronavirus al fine di evitare nuovi confinamenti nel Paese, in preda a una grave crisi sanitaria legata a una virulenta seconda ondata. "La situazione era sotto controllo poche settimane fa e la seconda ondata e' arrivata come un uragano", ha detto.

red-Ale

