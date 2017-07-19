India: la rupia crolla ai minimi storici sul dollaro dopo i maxi dazi di Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Tonfo della rupia indiana che tocca un nuovo minimo contro il dollaro. A trascinare al ribasso la valuta di Nuova Delhi sono le crescenti preoccupazioni relative ai dazi del 50% sulle merci esportate negli Stati Uniti, entrati in vigore e questa settimana. La rupia e' cosi' scesa a 88,31 rupie per dollaro, superando per la prima volta nella sua storia la soglia degli 88. Al momento scambia a 88,17 rupie. Da inizio anno rupia ha perso il 3% rispetto al dollaro, diventando la valuta asiatica con la peggiore performance. Si prevede che le tariffe punitive volute da Trump, che attribuisce agli acquisti di petrolio russo la responsabilita' del finanziamento della guerra di Mosca in Ucraina, avranno un impatto significativo sui settori cruciali per le piccole e medie imprese indiane ad alta intensita' di manodopera nei settori tessile, delle gemme, della gioielleria e dei gamberetti, e colpiranno piu' della meta' delle esportazioni annuali del paese verso gli Stati Uniti, pari a oltre 85 miliardi di dollari. Intanto pero' il Pil indiano e' cresciuto del 7,8% su base annua per il trimestre aprile-giugno, superando le aspettative. Tuttavia, si prevede che i maxi dazi di Trump freneranno la crescita futura.

red-Mar

