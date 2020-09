India: indice Pmi manifatturiero agosto a 52, prima crescita in 5 mesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Il settore manifatturiero in India ha registrato una ripresa in agosto, con un incremento sia dei volumi di produzione sia dei nuovi ordinativi, in base ai dati Pmi. L'indice calcolato da Ihs Markit segna un aumento a 52 da 46 ed e' la prima crescita (indice oltre la soglia di 50) negli ultimi cinque mesi. La ripresa e' stata guidata da un miglioramento della domanda, dopo che molti clienti hanno riaperto l'attivita' grazie all'allentamento delle restrizioni del lockdown introdotte per contenere l'epidemia di Covid-19. Il calo delle esportazioni ha pesato leggermente sui nuovi ordinativi, ma le commesse ricevute complessivamente hanno segnato la crescita maggiore da febbraio. E' d'altro canto continuata la riduzione dei posti di lavori che, pur essendo inferiore al ritmo di luglio, resta su livelli elevati. L'inflazione dei prezzi input ha inoltre registrato il massimo dal marzo 2018, riflettendo il maggiore costo delle materie prime dovuto alle difficolta' di rifornimento e ai ritardi nei trasporti. Ieri l'India ha reso noto che il Pil nel secondo trimestre e' caduto del 23,9%, il dato peggiore da decenni.

