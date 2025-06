India: Confindustria, accordo libero scambio con Ue priorita' strategica

Creerebbe mercato da oltre 2mld consumatori, 20% Pil globale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 05 giu - "La conclusione del negoziato sul Trattato di Libero Scambio tra Unione Europea e India e' una priorita' strategica per rafforzare i legami economici tra i nostri Paesi'. Cosi' Giorgio Marsiaj, delegato di Confindustria per l'aerospazio, intervenendo a Brescia al Business Forum Italia-India organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Governo indiano in collaborazione con Confindustria e Ice-Agenzia, e il supporto di Confindustria Brescia, Confindustria Lombardia e Cdp, Sace e Simest. 'Ridurre le barriere tecniche che ancora ostacolano gli scambi - ha aggiunto - e' fondamentale per liberare il pieno potenziale delle nostre relazioni industriali e commerciali. Un'intesa tra Ue e India creerebbe un mercato di oltre 2 miliardi di consumatori, pari a oltre il 20% del Pil globale". Per quanto riguarda l'export italiano verso l'India, ha sottolineato Marsiaj, 'e' in costante crescita e ha raggiunto nel 2024 i 5 miliardi di euro, su un interscambio totale di oltre 14 miliardi'.

In questo contesto, il settore aerospaziale rappresenta un asse strategico per la collaborazione tra Italia e India: "L'Italia vanta una filiera d'eccellenza, composta per oltre l'80% da piccole e medie imprese ad alta specializzazione, che operano al fianco di grandi prime contractor, universita' e centri di ricerca'. Il delegato di Confindustria ha inoltre sottolineato che grazie alla nuova piattaforma Expand di Confindustria, dedicata alla valutazione del potenziale export delle imprese, 'abbiamo potuto stimare un significativo margine di crescita ancora inespresso per le nostre aziende sul mercato indiano pari a circa 1 miliardo di euro, di cui oltre 430 milioni riferiti al solo comparto della meccanica strumentale'. Al Forum di Brescia sono 155 le aziende italiane e indiane partecipanti, con 169 incontri agendati confermati di cui 136 in presenza e 33 online.

bla

(RADIOCOR) 05-06-25 14:44:09 (0426) 5 NNNN