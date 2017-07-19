Incendi: oltre 100mila evacuati tra Francia e Spagna, si muove la Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 lug - Oltre 100mila persone sono state evacuate oggi tra Francia e Spagna, a causa di una serie di incendi ancora fuori controllo. In Francia circa 67mila persone hanno lasciato le aree minacciate dalle fiamme tra Cap-Ferret, nel sud-ovest del Paese, e il vicino dipartimento delle Landes, nei pressi di Bordeaux, dove sono in corso altre 8mila evacuazioni.

In Spagna, nella regione di Madrid sono gia' 40mila le persone evacuate o confinate, comprese altre 7mila disposte nel pomeriggio. Due dei tre incendi attivi a ovest della capitale si sono uniti dopo aver bruciato circa 6mila ettari.

Le fiamme sono 'al loro apice' e per il momento 'impossibili da spegnere', ha affermato in conferenza stampa il prefetto Carlos Novillo. Entrambi i Paesi hanno attivato il Meccanismo europeo di protezione civile. L'Ue ha disposto quattro aerei antincendio per la Spagna e tre per la Francia, secondo quanto riferito dalla Commissione Ue.

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(RADIOCOR) 24-07-26 19:56:45 (0648) 5 NNNN