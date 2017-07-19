Inarcassa: 173mila iscritti, crescono le donne ma persistono i gap economici

Pensione media femminile pari al 62% della maschile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - Gli iscritti a Inarcassa sono 173mila, con un reddito medio pari a 50.500 euro e un volume d'affari medio di 63.600 euro. Il patrimonio raggiunge i 17,7 miliardi di euro, mentre le entrate contributive si attestano a 2 miliardi, con un avanzo economico di 1,4 miliardi. Sono i dati presentati nel Report Sociale 2025 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Oggi le ingegnere ed architette iscritte a Inarcassa sono 49.774, il 29% del totale. La crescita della componente femminile e' particolarmente evidente tra gli under 35, dove le donne rappresentano oltre la meta' dei nuovi architetti e un terzo dei nuovi ingegneri. Negli ultimi trent'anni le iscritte sono quintuplicate: nel 1995 erano meno di 10mila.

Nonostante cio', persistono divari significativi: il reddito femminile varia dal 75% di quello maschile tra le architette under 35 al 60% nelle fasce piu' mature, mentre tra gli ingegneri il gap oscilla tra il 68% e il 60 per cento. Questo differenziale si riflette sulle prestazioni previdenziali, con una pensione media femminile pari al 62% di quella degli uomini.

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