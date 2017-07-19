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            Inarcassa: 173mila iscritti, crescono le donne ma persistono i gap economici -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 lug - Secondo il documento, il 25% degli iscritti ha meno di 40 anni; le misure di welfare dedicate agli under 35 - dai prestiti d'onore ai finanziamenti agevolati, fino alle iniziative di sostegno alla genitorialita' - hanno registrato un incremento significativo. A queste si aggiungono oltre 165mila coperture sanitarie attive e 30.802 Inarcassa Card, che hanno sostenuto la liquidita' dei professionisti in una fase economica ancora complessa.

            'Il Report Sociale 2025 - ha dichiarato il presidente di Inarcassa, Massimo Garbari - racconta un ente solido, trasparente e orientato al futuro. Stiamo investendo nel welfare, nella qualita' dei servizi e in un percorso strutturato di parita' di genere. Restano divari da colmare, ma il nostro impegno e' chiaro: costruire una professione piu' equa, inclusiva e competitiva, capace di valorizzare ogni talento e di sostenere concretamente il lavoro dei nostri associati'.

            com-vec.

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            (RADIOCOR) 03-07-26 11:39:39 (0291)INF 5 NNNN

              
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