Inapp: ripartono i corsi di formazione professionale Ifts e leFP

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - Tecnici per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche e la gestione di database, anche nel campo sanitario cosi' come in quello edile o del turismo ma anche futuri artigiani in grado di valorizzare i prodotti del made in Italy. Da settembre, con il riavvio del nuovo anno scolastico e formativo, ripartono i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) insieme alla formazione professionalizzante della filiera leFP di cui l'Inapp monitora ogni anno i risultati per conto del Ministero del Lavoro e in collaborazione con le Regioni e Province Autonome. Entrambe le filiere formative, in cui una parte rilevante del percorso viene realizzata in azienda, per l'Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche, si confermano un buon canale di accesso al mercato del lavoro: a tre anni dal diploma, il tasso di occupazione degli studenti della filiera leFP si attesta al 69%, mentre per i percorsi di istruzione e Formazione Tecnica Superiore, a un anno dalla fine del corso, uno studente su due ha trovato lavoro e a due anni la quota di occupati sale al 64%

Per questi ultimi, caratterizzati da un Repertorio Nazionale che comprende 20 specializzazioni professionali, resta fondamentale la centralita' dell'esperienza di stage aziendale: su un percorso che prevede un range compreso tra le 800 e le 1000 ore, almeno il 30% di queste deve essere svolto dal partecipante in un'azienda sotto forma di stage

E' la stessa quota che i corsisti della IeFP svolgono in azienda, con percentuali di formazione in impresa ancora piu' elevate nei percorsi realizzati in modalita' duale

'La cosiddetta filiera lunga della formazione tecnico-professionale (IeFP, IFTS, ITS) avra' un ruolo ancora piu' centrale nella fase di ripresa post virus", ha spiegato Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp. "Se infatti la crisi economica, dovuta anche al blocco delle attivita' durante il lockdown, ha messo a nudo le debolezze del nostro sistema produttivo, e' altrettanto vero che l'occasione unica del piano europeo Next Generation Eu da oltre 200 miliardi di euro, apre per l'Italia nuove opportunita' nel campo sanitario, dell'assistenza alle persone, nell'informatica, nell'economia circolare, nella logistica, nei servizi in campo ambientale ed ecologico. E per questo c'e' bisogno di tecnici altamente qualificati, di ragazzi e ragazze che abbiano voglia di 'ridisegnare' il mondo lavorativo e produttivo che verra' post Covid-19".

com-fil

(RADIOCOR) 12-08-20 12:13:53 (0191)PA 5 NNNN