Inapp: l'applicazione Stage4eu compie 3 anni, nuove offerte formative

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Alla Corte dei Conti europea in Lussemburgo, in una prestigiosa casa di moda in Francia o a Praga all'Agenzia europea per approfondire il programma spaziale. Scegli il Paese e lo stage che vuoi: a connetterti ci pensa Stage4eu, l'applicazione gestita dall'Inapp, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, operante nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, che ha tagliato il traguardo dei 3 anni e continua a promuovere nuove e interessanti offerte formative. 'La pandemia non ha fermato la voglia di intraprendere uno stage all'estero per accrescere il proprio curriculum e adesso, grazie al green pass, si e' ritornati a fare tirocini anche in presenza', ha spiegato Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp. 'Chi fa uno stage all'estero acquisisce competenze professionali in un contesto internazionale, dimostra spirito di intraprendenza e capacita' di adattamento uscendo dalla propria comfort zone, confrontandosi con modelli culturali e organizzativi differenti e, non ultimo, impara a parlare fluentemente una lingua straniera. Per questo il nostro Istituto punta molto su questa applicazione che permette di trovare uno stage all'estero 'su misura' facendo fare ai tirocinanti un salto di qualita' del proprio curriculum, aprendo loro anche le porte del mondo del lavoro'. A tre anni dal lancio di Stage4eu sono state pubblicate oltre 15mila offerte di stage, scelte e selezionate quotidianamente sulla base della qualita' dei contenuti formativi che propongono.

L'applicazione e' stata scaricata su oltre 22.500 dispositivi; dall'estate del 2020 a oggi sono stati circa 7.000 i download, segno che la pandemia non ha spento nei giovani la voglia di Europa, di partire e di progettare il proprio futuro. Spagna, Francia e Germania sono le mete piu' ambite, ma va rimarcata la risalita di Paesi come il Belgio, l'Olanda, il Lussemburgo e la Svizzera, sedi di istituzioni europee e di importanti organizzazioni internazionali.

L'Olanda in particolare sembra scalare posizioni nel gradimento dei giovani'.

