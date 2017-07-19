Inail: nel primi sette mesi 2025 scendono infortuni (-1,2%) e decessi (-0,7%)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 set - Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) presentate all'Inail nei primi sette mesi del 2025 sono state 244.495, in diminuzione dell'1,2% rispetto alle 247.389 del pari periodo 2024, del 2,2% rispetto al 2023, del 31,1% rispetto al 2022, del 3,7% sul 2021, del 10,2% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e in aumento del 2,2% sul 2020. In diminuzione anche i decessi (432, -0,7%) mentre per la componente in itinere si registra un incremento sia delle denunce di infortunio (+0,9%) che dei casi mortali pari a 168 (+24,4%). 'Tenuto conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall'Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento luglio 2025 - sottolinea Inail - si evidenzia un'incidenza infortunistica che passa dalle 1.176 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di luglio 2019 alle 1.010 del 2025, con un calo del 14,1%.
Rispetto a luglio 2024 la riduzione e' del 2,0% (da 1.031 a 1.010)'. In aumento del 9,9% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 59.857.
Dif
(RADIOCOR) 03-09-25 16:33:57 (0473)SAN,ASS 5 NNNN