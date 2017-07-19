Inail: nei primi dieci 2025 mesi aumentano gli infortuni sul lavoro e i decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 dic - Nei primi 10 mesi del 2025 aumentano gli infortuni sul lavoro (+0,2%) e i decessi (+0,5%) e anche per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+2,8%) e dei casi mortali (+3,9%). Lo rileva l'Inail sottolineando che l'incidenza infortunistica passa dalle 1.688 denunce di infortunio in occasione di lavoro ogni 100mila occupati Istat di ottobre 2019 alle 1.449 del 2025, con un calo del 14,2%.

Rispetto a ottobre 2024 la riduzione e' dello 0,8% (da 1.460 a 1.449). In aumento del 10,2% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 81.494. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro (al netto degli studenti) nei primi dieci mesi del 2025 sono state 350.849, gli infortuni con esito mortale sono state 652 (tre in piu' rispetto alle 649 registrate nel 2024) e gli infortuni in itinere, occorsi cioe' nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro sono stati 82.101.

