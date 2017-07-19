Inail: firmato un accordo triennale con Aci per promuovere la sicurezza stradale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - Il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo, e il commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, Tullio Del Sette, hanno sottoscritto oggi, alla presenza del direttore generale dell'Istituto, Marcello Fiori, e del segretario generale dell'Aci, Annibale Ferrari, un accordo di collaborazione di durata triennale per la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale. 'Sensibilizzazione e prevenzione - sottolinea il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo - sono strumenti chiave per ridurre gli incidenti stradali e gli infortuni in itinere'. Per il commissario straordinario Aci, Tullio del Sette 'la prevenzione e' un valore fondamentale, perche' riguarda la vita, l'incolumita' e la liberta' di tutti gli utenti della mobilita', in particolare dei piu' giovani, la categoria, statisticamente, piu' a rischio'. L'accordo prevede la realizzazione di campagne informative, attivita' formative e progetti di sensibilizzazione rivolti sia ai lavoratori che agli studenti anche nell'ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro e delle attivita' di educazione civica.

