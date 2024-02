Inail: a gennaio 2024 in aumento le denunce di infortunio (+6,8%) e i decessi (+4,7%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 feb - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel primo mese del 2024 sono state 42.166 (+6,8% rispetto al gennaio 2023), 45 delle quali con esito mortale (+4,7%). In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 6.218 (+30,7%). Sono i dati pubblicati nella sezione 'Open data' del sito Inail. "A gennaio 2024 - sottolinea una nota - si registra, rispetto all'analogo mese del 2023, un aumento delle denunce di infortunio in complesso e di quelle mortali e una consistente crescita delle malattie professionali".

Sono in crescita sia i casi avvenuti in occasione di lavoro (+6,3%) sia di quelli in itinere, occorsi cioe' nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro (+9,7%). Tra le regioni con i maggiori incrementi si segnalano Molise (+17,2%), Trento (+16,4%), Puglia (+13,9%) e Valle d'Aosta (+13,5%), mentre Abruzzo (-11,4%) e Basilicata (-1,4%) sono in controtendenza.

Dif

(RADIOCOR) 29-02-24 12:30:57 (0392)SAN,ASS 5 NNNN