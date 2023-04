Imprese: ZFU Centro Italia, dal 2 maggio domande per 60 mln di fondi

Da ministero delle Imprese le istruzioni per i beneficiari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 apr - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica in una nota l'avvenuta pubblicazione di una circolare che chiarisce termini e modalita' per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 destinate a imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo nella Zona Franca Urbana che include i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016. Le risorse disponibili per il 2023 sono circa 60 milioni di euro. Le esenzioni fiscali e contributive potranno essere richieste a partire dal 2 maggio e fino al 24 maggio 2023. Il beneficio e' riservato alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo "costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021, gia' beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero".

