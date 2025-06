Imprese: Valore D, multiculturalita' al lavoro e' un imperativo strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Riconoscere il valore delle differenze etnico-culturali non e' solo una questione etica: e' un imperativo strategico. E' quanto emerge in base alle elaborazioni dei dati attuali dalla ricerca 'Multiculturalita' al lavoro: storie e dati dal mondo aziendale', di Valore D, presentata nei giorni scorsi durante un evento a porte chiuse promosso da Regione Lombardia, che evidenzia come le differenze etnico-culturali nei luoghi di lavoro stimolino innovazione e competitivita'. "La mobilita' internazionale, la crescente presenza di seconde/nuove generazioni e l'intensificarsi degli scambi culturali - si legge nel report - richiedono che le imprese sviluppino modelli organizzativi inclusivi, capaci di rispondere alle esigenze della societa' in cui operano". La ricerca intreccia numeri, testimonianze di imprese e di persone, contributi di esperti ed esperte provenienti da diversi ambiti disciplinari. Si rileva come le aziende che investono in inclusione etnico-culturale hanno il 39% di probabilita' in piu' di superare la redditivita' media del proprio settore, in base a rilevazioni rielaborate di McKinsey & Company.

L'analisi parte quindi dal contesto ed analizza innanzitutto i dati Istat, secondo cui gli stranieri regolarmente residenti in Italia al 1 gennaio 2025 sono 5 milioni e 422mila, il 9,2% della popolazione totale, con un aumento del 3.2% sul 2024. I lavoratori stranieri in Italia inoltre sono quasi 2,4 milioni, pari a oltre il 10% del totale della forza lavoro attiva nel Paese (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Numeri che pero' -secondo il report - non riescono a restituire una rappresentazione completa del contesto sempre piu' multietnico e multiculturale che caratterizza il Paese e il mondo del lavoro, poiche' il background migratorio delle persone tende a 'scomparire' dai dati una volta acquisita la cittadinanza italiana.

Ann

(RADIOCOR) 08-06-25 10:10:14 (0139) 5 NNNN