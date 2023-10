Imprese: Valentini (Mimit), 20 accordi con l'Arabia Saudita, altri in arrivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - 23 ott - Nell'ambito del memorandum d'intesa siglato nel maggio scorso tra Italia e Arabia saudita "sono gia' stati firmati 20 accordi commerciali e il numero e' destinato a crescere". Lo ha ricordato Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, oggi a Ryiadh per partecipare al Saudi-Eu Investment Forum. Valentini e' intervenuto nella sessione su "Mining, Minerals and Supply Chain", soffermandosi in particolare sugli interventi italiani ed europei per rilanciare e sviluppare il settore minerario per la produzione di metalli fondamentali per la transizione energetica e digitale.

Il vice ministro ha ribadito che "la transizione energetica e' una priorita' per il governo italiano" ed e' strettamente legata alle catene di approvvigionamento di materie prime critiche. Per questo "abbiamo deciso di rilanciare il nostro settore minerario" attraverso "la definizione di una politica industriale strategica, l'impiego di risorse finanziarie, lo sviluppo di nuove tecnologie, il sostegno alla ricerca e sviluppo e un maggiore impegno con il settore privato, al fine di catalizzare gli investimenti privati verso questo settore". Inoltre, "stiamo lavorando sul fronte internazionale, per stabilire nuove partnership strategiche e consolidare quelle esistenti". L'Arabia Saudita ha fatto grandi investimenti per sviluppare la propria industria mineraria e su questo si potra' "innescare un notevole livello di cooperazione tra i sauditi e i mercati dell'Ue".

