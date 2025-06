Imprese: Urso, Veneto regione attrattiva, ci sono altre ipotesi di investimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'In Veneto ci sono sicuramente altre ipotesi di investimento, perche' e' una regione molto attrattiva: noi naturalmente siamo pronti a sostenerli attraverso strumenti nazionali'. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro con il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello, e il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini. Urso ha ricordato poi il caso Intel 'che ha sospeso tutti gli investimenti in Europa, mentre noi siamo riusciti a mantenere gli investimenti previsti in Italia nel settore della micro-elettronica, come quelli di Stmicroelectronics, che realizzera' a Catania un polo estremamente avanzato, con da oltre 5 miliardi'.

