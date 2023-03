Imprese: Urso, su farmaceutica e biomedicale necessario ottenere autonomia strategica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Il tavolo - sottolineano dal Mimit - nasce dall'esigenza di aumentare, alla luce della sua strategicita' in Italia e in Europa, gli investimenti per salute, crescita, occupazione e sicurezza.

Per questo motivo e' fondamentale definire un piano di politica industriale e l'aumento dell'attrattivita' dell'Italia per gli investimenti nel settore. Il settore farmaceutico ha vissuto negli ultimi anni una grande trasformazione - ricordano ancora dal ministero delle Imprese e del Made in Italy - diventando un settore strategico e di primaria importanza nel quadro della politica industriale nazionale e globale. L'intera filiera ha infatti avviato in tutto il mondo politiche pubbliche di attrazione investimenti che stanno determinando le scelte localizzative per i prossimi 10 anni, cambiando di fatto i rapporti di forza tra Paesi e continenti. In questo scenario "e' diventato essenziale un profondo cambiamento verso politiche volte ad aumentare l'autonomia strategica dell'Italia e azioni per incrementare gli investimenti delle aziende del settore.

L'industria farmaceutica in Italia conta piu' di 235 aziende con almeno 10 addetti e rappresenta uno dei principali poli a livello europeo e mondiale. Nel centro nord ci sono l'87% delle imprese e il 91% degli addetti. Le prime 5 regioni per addetti sono Lombardia (24 mila addetti diretti, 53 mila con i fornitori diretti), Lazio (13 mila addetti diretti, 29 mila con i fornitori diretti), Toscana (7 mila addetti diretti, 16 mila con i fornitori diretti), Emilia Romagna (5 mila addetti diretti, 11 mila con i fornitori diretti) e Veneto (5 mila addetti diretti, 10 mila con i fornitori diretti).

