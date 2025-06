Imprese: Urso, incontro con Confindustria utile per misure difficile congiuntura

Riunione con presidenti industriali di Verona e Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Questo confronto mi e' servito meglio a individuare, attraverso le sollecitazioni di un settore produttivo cosi' vitale, quali ulteriori misure mettere in campo per consentire alle nostre imprese per affrontare meglio la difficile, a volte drammatica, congiuntura internazionale. L'Italia pare piu' resiliente e piu' capace di reagire rispetto ad altri sistemi produttivi, proprio perche' ha una sua peculiarita', che qui nel Veneto e' espressa al meglio e infatti gli indicatori economici qui in Italia sono sufficientemente positivi, se li confrontiamo alle difficolta' che attraversiamo come Europa e alla congiuntura internazionale, che vede la guerra intensificarsi intorno ai confini europei'. Cosi' a Verona il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro con il presidente di Confindustria Verona, Giuseppe Riello e il presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini.

