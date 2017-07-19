Imprese: Urso, in legge pmi politica industriale che valorizza marchi storici

'Sono grande patrimonio del Paese' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 giu - "Il Registro dei marchi storici e' un grande patrimonio per il Paese che stiamo valorizzando con una politica industriale che riguarda proprio i marchi storici e le peculiarita' del nostro territorio". Cosi' il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla Camera alla conferenza stampa dedicata ai 50 anni dell'azienda Zanellato e al riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale.

"Con l'ultima legge sulle piccole e medie imprese - ha ricordato Urso - abbiamo apportato due ulteriori novita'. Una riguarda il ministero, che potra' diventare proprietario di marchi storici che non sono piu' in esercizio da almeno cinque anni". E ha chiarito: "Se un marchio storico e' stato abbandonato, il ministero lo puo' acquisire e lo puo' conferire ad altre aziende che si assumono la responsabilita' di continuare la tradizione". Mentre "le imprese che hanno un marchio storico riconosciuto possono avvalersi del fondo di salvaguardia per salvare altre imprese con marchi storici riconosciuti".

La seconda 'innovazione' introdotta con l'ultimo provvedimento sulle pmi, ha aggiunto, "riguarda la collettivita', ed e' il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali industriali, cosi' come e' stato per i prodotti alimentari, di cui noi italiani siamo leader del mondo".

Bof.

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