Imprese: Urso, garantire lo sviluppo in settori ad alto potenziale come Difesa

Penso anche a space e blue economy (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 3 ott - "Dobbiamo garantire alle nostre imprese del settore dell'automotive e non solo i volumi necessari e per questo stiamo lavorando per permettere loro di diversificare la produzione verso comparti compatibili che sono in crescita: penso alla space economy, settore in cui il Veneto ad esempio e' molto forte, alla blue economy che pure qui e' molto forte ma anche all'industria della difesa su cui la Ue deve investire come concordato da tutte istituzioni. Noi abbiamo un'industria della difesa importante grazie a societa' come Leonardo, Fincantieri ma pure Avio, Thales ecc. e possiamo contare su un sistema di Pmi particolarmente performanti che dobbiamo e vogliamo sostenere e aiutare a crescere".

Cosi' il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy di Padova in via della Ricerca Scientifica, 5.

