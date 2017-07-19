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            Imprese: Urso, economia circolare per restare competitivi, Italia leader

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 lug - "Abbiamo indicato fin dall'inizio la strada del pragmatismo, della responsabilita' che fa dell'ambiente un alleato della manifattura e della manifattura un alleato dell'ambiente. Per un Paese manifatturiero ed esportatore come l'Italia il recupero significa restare competitivi, contenere i costi di approvvigionamento, accelerare innovazione di processo e prodotto, ridurre la dipendenza dall'estero". Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e Made in Italy, al convegno 'Italian Waste economy 2026 organizzato dal Sole 24 Ore. "L'economia circolare non e' solo una politica ambientale, ma industriale, per troppo tempo c'e' stato un approccio ideologico". Noi in Italia, ha ricordato, "siamo leader europei per circolarita' assieme ai Paesi Bassi, abbiamo un tasso ben superiore degli altri grandi Paesi industriali".

            Sim

            (RADIOCOR) 07-07-26 10:45:33 (0270) 5 NNNN

              


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