Imprese: Urso, con Ddl delega As e vigilanza coop rendiamo sistema piu' efficiente

Tetto a compensi dei commissari straordinari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - "Con questa legge noi renderemo piu' efficiente il sistema di gestione dell'amministrazione straordinaria, mettiamo un limite ai compensi dei commissari straordinari, che non puo' superare il compenso per un amministratore pubblico, o meglio un dipendente, cioe' di 240 mila euro". Lo ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso illustrando il via libera del Governo al disegno di legge delega sulla riforma delle amministrazioni straordinarie e degli enti cooperativi e mutualistici. "Quando siamo giunti al governo abbiamo trovato 110 gruppi per circa 400 imprese in amministrazione straordinaria delle quali solo 9 con attivita'. Per il resto, parliamo di centinaia di imprese in amministrazione straordinaria, erano per lo piu' in fase liquidatoria da 10, 15, 20, 25 anni. Per quanto riguarda anche la conclusione di queste procedure ultra decennali per fine anno trasferiremo a Fintecna tutti i gruppi con almeno dieci anni di anzianita' in liquidazione per concentrarci ovviamente su quelli che sono le attivita' produttive reali ancora rimaste".

