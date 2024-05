Imprese: Unioncamere Lombardia, frena manifattura ma cresce occupazione

Emerge dall'analisi congiunturale del primo trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Nel primo trimestre frena la manifattura in Lombardia, ma cresce l'occupazione. Secondo il report dell'Ufficio Studi di Unioncamere Lombardia, presentato con Regione Lombardia e Confindustria Lombardia, nei primi tre mesi dell'anno la produzione industriale e artigiana mostra una battuta d'arresto. In particolare, la variazione congiunturale destagionalizzata per l'industria e' pari a -0,3% mentre per l'artigianato la flessione e' dello 0,6% con un fatturato che flette di conseguenza a -0,9% per l'industria e -1,3% per l'artigianato. "A pesare sui risultati diversi fattori, a cominciare dall'evoluzione della guerra in Ucraina con un possibile nuovo aumento dei costi dell'energia e il blocco del canale di Suez. L'avvio dell'anno vede il comparto in frenata soprattutto a causa della debolezza della domanda interna", si legge. Tuttavia, sono incoraggianti le aspettative per il prossimo trimestre, dove il rafforzamento dell'attivita' industriale a livello globale insieme a riduzione dell'inflazione e possibile calo dei tassi d'interesse sostengono la fiducia degli imprenditori.

L'occupazione poi non solo tiene ma cresce: per l'industria segna un aumento degli ingressi che superano le uscite portando ad un saldo positivo (+0,5%). Nell'artigianato l'incremento del flusso in ingresso e' piu' marcato (3,1%) e affiancandosi ad un rallentamento delle uscite (2,4%), porta a un saldo positivo del +0,7%. 'Le condizioni geopolitiche preoccupano ancora ma per il secondo trimestre 2024 confidiamo nella riduzione dei tassi e nell'abbassamento dei prezzi. I mercati esteri per l'industria lombarda restano rilevanti e in considerazione della ripresa seppur lenta del commercio mondiale siamo fiduciosi che i numeri possano migliorare', ha detto Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia. Secondo il report, a fronte di settori in crescita (mezzi di trasporto +4,4% su base annua, chimica +3,6%, alimentari +3,5% e carta-stampa +1,6%), la maggior parte soffre, per esempio il comparto moda (tessile -7,8%; abbigliamento -5,9%; pelli-calzature -3,2%). In contrazione anche la siderurgia (-4,6%). Meno intensa la riduzione dei livelli produttivi per meccanica (-2,4%), minerali non metalliferi (-2,0%) e gomma-plastica (-1,5%), stabile il legno-mobilio (+0,1%).

