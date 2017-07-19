Imprese: Unioncamere, gran parte delle medie investira' in digitale nel biennio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - La maggioranza delle medie imprese italiane (76%) nel biennio 2026-2028 prevede di investire nel digitale. Il dato emerge dal rapporto 'Le medie imprese italiane tra continuita' e trasformazione'realizzato da Unioncamere, dall'area studi di Mediobanca e dal Centro studi Tagliacarne. Dal rapporto emerge tuttavia che tre imprese su quattro si scontrano con almeno un ostacolo nel portare avanti gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilita' ambientale. A frenare sono soprattutto gli elevati costi iniziali da sostenere (indicati dal 41,2% delle medie), dall'incertezza normativa (34%) e dalla necessita' di destinare risorse ad altre priorita' aziendali (32,5%). A pesare significativamente sui piani di investimento in digitale e green e' pure la carenza di competenze interne e manageriali adeguate, segnalata dal 25,3% delle medie imprese.

Anche per questo, per supportare il proprio percorso di innovazione, il 73,9% si avvale di imprese di consulenza o consulenti privati, il 53,3% coinvolge fornitori e clienti, mentre il 15,9% si affida le istituzioni territoriali, come le Camere di commercio e le associazioni di categoria, per sostenere gli investimenti in digitale e sostenibilita' ambientale.

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(RADIOCOR) 05-08-26 12:46:09 (0375) 5 NNNN