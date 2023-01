Imprese: Unioncamere, cresce innovazione al femminile, +572 start up in 2 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 gen - Oltre il 70% di queste duemila imprese femminili, evidenzia Unioncamere, opera nei servizi alle imprese (1.455). Poco piu' del 15% invece nelle attivita' manifatturiere (306) e il 4,6% nel commercio (91). Quote residuali sono attive negli altri settori economici. L'innovazione al femminile ha il suo cuore pulsante in quattro regioni, che concentrano piu' del 50% del totale delle imprese guidate da donne di questa tipologia: Lombardia (470), Lazio (263), Campania (204), Emilia Romagna (143). In valori assoluti, invece, i saldi piu' consistenti si sono registrati in questi due anni in Lombardia, Lazio, Campania e Toscana.

L'aumento delle start up innovative va del resto di pari passo con il crescente impegno delle donne nei settori a maggior contenuto di conoscenza, come i Servizi di informazione e comunicazione, le Attivita' finanziarie ed assicurative, le Attivita' professionali, scientifiche e tecniche, l'Istruzione e la Sanita' e assistenza sociale, che oggi rappresentano quasi il 10% dell'universo femminile che fa impresa. Nel complesso, a fine settembre 2022, le imprese femminili sono piu' di 1 milione 342mila e rappresentano il 22,18% dell'imprenditoria italiana. Tra i settori a maggior tasso di femminilizzazione le Altre attivita' dei servizi (in cui le imprese femminili sono oltre la meta'), la Sanita' e assistenza sociale (37,21%), l'Istruzione (30,92%), le Attivita' dei servizi di alloggio e ristorazione (29,21%), l'agricoltura (28,13%) e il Noleggio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese (26,54%).

Le imprese femminili sono inoltre piu' diffuse al Centro e nel Mezzogiorno, dove rappresentano oltre il 23% dell'imprenditoria totale, con punte del 27% nel Molise, del 26% in Basilicata, di oltre il 25% in Abruzzo e di piu' del 24% in Sicilia e in Umbria.

com-Ale

(RADIOCOR) 05-01-23 10:41:25 (0205) 5 NNNN