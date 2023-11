Imprese: Unioncamere, composizione negoziata salva oltre 6.100 posti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 nov - Il dato maggiormente positivo e' offerto dal 'peso' dei risanamenti aziendali che le soluzioni favorevoli hanno generato. Si tratta di circa 6.100 addetti, dei quali 3.200 gia' acquisiti con le 83 procedure concluse e ulteriori tremila occupati in 13 aziende che in questi giorni stanno formalizzando la procedura di risanamento. A questo risultato va aggiunto l'effetto benefico del risanamento dell'impresa sui fornitori e sulle aziende dell'indotto e della filiera produttiva. 'Le imprese stanno cominciando a comprendere l'utilita' e l'efficacia di questo strumento che consente di salvare e rilanciare l'attivita' economica', sottolinea il presidente di Unioncamere Andrea Prete. 'A due anni dall'avvio della procedura, potrebbe essere utile intervenire con alcuni aggiustamenti sia per rafforzare la conoscenza dello strumento, sia per semplificare e migliorare la forza negoziale nei confronti dei creditori pubblici (fisco ed enti previdenziali) e delle banche'. Nell'ultimo periodo sono crollati i casi di istanze rigettate per impossibilita' di risanamento e il numero generale di istanze presentate continua a crescere al ritmo di oltre 20 a settimana. La composizione negoziata continua a essere utilizzata soprattutto al Nord (49,8% del totale), rispetto al Centro (29%), al Sud (16%) e Isole (6%); il maggior numero di istanze proviene dalla Lombardia (22%), seguita da Lazio (13%), Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Puglia. La maggior parte delle 96 chiusure favorevoli si registra tra le societa' di capitali (87%): le Srl rappresentano il 65%, le Spa il 22%. Il 52% delle imprese in Composizione presenta un numero di addetti inferiore alle 9 unita'; seguono le piccole imprese con addetti compresi tra le 10 e le 29 unita' (35%); le imprese di maggiori dimensioni: il 10% ha un numero di addetti fra 50 e 249 unita', le grandi imprese, oltre 250 dipendenti, sono il 4% del totale. Il settore economico che ha presentato maggiori esiti favorevoli e' quello delle attivita' manifatturiere (28%), seguito da commercio all'ingrosso e al dettaglio (23%) e costruzioni (12%).

