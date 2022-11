Imprese: Ue aggiorna norme protezione disegni industriali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 nov - La Commissione Ue ha presenta l'aggiornamento delle norme per la protezione dei disegni industriali. Si tratta del quadro comunitario in materia di disegni e modelli e dei regimi nazionali paralleli armonizzati 20 anni fa. Le norme riviste contribuiranno a migliorare ulteriormente le condizioni in cui le imprese possono innovare. Allo stesso tempo, le norme introducono anche un approccio piu' equilibrato alla protezione del design. Cio' garantisce che i disegni possano essere riprodotti per i pezzi di ricambio, consentendo ai consumatori una maggiore scelta nella riparazione di prodotti complessi come le automobili in particolare.

Le due proposte mirano a semplificare la procedura per la registrazione di un disegno o modello cosi' come la presentazione di disegni e modelli in una domanda di registrazione (ad esempio inviando file video) o combinando piu' di un disegno o modello in un'unica domanda, nonche' riducendo le tasse da pagare per i primi dieci anni di protezione. Ci sara' una "clausola di riparazione" per aumentare la concorrenza nel mercato dei pezzi di ricambio.

Cio' e' particolarmente importante nel settore dell'autoriparazione.

