Imprese: Ue, +0,6% dichiarazioni fallimenti quarto trimestre 2023

Nuove registrazioni +0,1%, superiore a periodo 2015-2022 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 17 feb - Nel quarto trimestre del 2023, il numero di dichiarazioni di fallimento delle imprese della Ue e' aumentato leggermente dello 0,6% rispetto al trimestre precedente. Il numero di dichiarazioni di fallimento alla fine del 2023 e' stato superiore ai livelli del periodo pre-pandemico registrati tra il 2016 e il 2019. Per il quarto trimestre consecutivo le registrazioni di imprese sono aumentate, seppur lievemente (aumento dello 0,1% nell'ultimo trimestre del 2023). In generale, il numero di registrazioni di imprese negli ultimi tre trimestri del 2023 e' stato superiore a quello del periodo 2015-2022. E' quanto emerge da un'analisi pubblicata da Eurostat. Gli aumenti piu' elevati delle dichiarazioni di fallimento sono stati osservati in Croazia (+18,5%), Slovacchia (+16,8%) e Lussemburgo (+15,7 %). In Italia sono aumentati del 4,9%. Le maggiori diminuzioni nel numero di dichiarazioni di fallimento sono state registrate in Lettonia (-26,8%), Ungheria (-25,6%) e Romania (-23,4%). In Spagna sono diminuite del 5,3%. Non ci sono dati per Francia e Germania. Per quanto riguarda il numero delle nuove imprese gli aumenti maggiori nelle registrazioni di nuove imprese sono stati osservati in Irlanda (+84,1%), Romania (+11,4%) e Polonia (+7,6%). Le maggiori diminuzioni nelle registrazioni di nuove imprese sono state osservate in Lussemburgo (-10,3%), Slovacchia (-10%) e Danimarca (-8,1%). In Italia +1%, Spagna +4,1%.

