Imprese: Tria, sostegno banche e finanza necessario per transizione digitale e green

L'ex ministro interviene all'assemblea Assifact (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - "Nell'attuale transizione digitale e green il ruolo delle banche e della finanza e' strategico per offrire il sostegno finanziario necessario agli investimenti in nuove tecnologie, fondamentali per la trasformazione delle imprese". Lo ha affermato Giovanni Tria, economista ed ex ministro dell'Economia e delle Finanze, in apertura all'assemblea annuale di Assifact, l'Associazione Italiana per il factoring che rappresenta circa il 13% del Pil.

"In un mondo cosi' interconnesso occorre velocita' per conquistare i nuovi mercati globali. E' urgente finanziare il nuovo ma allo stesso tempo non si possono abbandonare gli investimenti gia' in essere", aggiunge Tria, sottolineando che "occorre per questo un sostegno complessivo alle imprese per aiutarle a cogliere tutte le opportunita' anche a livello internazionale che derivano dalle sfide delle nuove tecnologie globali".

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(RADIOCOR) 24-06-26 13:47:18 (0335) 5 NNNN