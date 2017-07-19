Imprese: Terzulli (Sace), guerra Iran puo' pesare su domanda mobile italiano nel Golfo

Ma con ipotesi risoluzione possibile contenere danni in 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - "In uno scenario base, la domanda" per il settore del mobile italiano nei Paesi del Golfo, come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar "sara' penalizzata" con la guerra in corso in Medio Oriente. "Tuttavia, in un'ipotesi di risoluzione del conflitto di breve termine e di riapertura graduale dello Stretto di Hormuz si potrebbe arrivare a un contenimento dei danni nel 2026 e a una ripresa nel 2027". Lo ha detto Alessandro Terzulli, capo economista di Sace, presentando alla stampa un Focus sul settore Legno Arredo. L'area del Golfo, ha spiegato, ha "un potenziale a medio-lungo termine elevato", grazie alla significativa urbanizzazione in corso, ai tipi di "strutture ricettive e alla ricercatezza" della domanda di mobili. Basti pensare che nel 2025 l'export negli Emirati Arabi Uniti per il Mobile italiano ha registrato un aumento del 3,2%, un numero che sara' "difficile replicare per quest'anno" a causa degli effetti del conflitto. In generale, nonostante lo scenario di guerra, il settore dovrebbe registrare "una tenuta" in linea con le stime per l'export italiano di beni, viste in crescita tra l'1,5% e il 2% per il 2026.

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(RADIOCOR) 14-04-26 11:15:20 (0291) 5 NNNN