Imprese: Tarquini, Fondo centrale di garanzia essenziale, non e' favore a banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Insistiamo sul Fondo centrale di garanzia, e' essenziale in un paese dove ci sono milioni di microimprese. Non e' un piacere alle banche ma una garanzia a soggetti che non possono avere il rating dell'Enel'. Lo ha detto Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria, intervenendo al panel 'Chi paghera' le pensioni del futuro', nell'ambito del Festival dell'economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. 'Quei 3 milioni di imprese servono al tessuto imprenditoriale del Paese, poi certo mi piacerebbe che di quei 3 milioni, 50mila diventassero piccole, e alcune piccole, medie e medie grandi e saremmo un altro paese'.

La questione dell'accesso al credito e' legato a quello della previdenza, ha spiegato Tarquini. 'In Italia le imprese sono 4,5 milioni, le Pmi e le grandi insieme sono 250mila, il resto sono microimprese. In alcuni casi serve anche il micro - esempio l'idraulico - ma quello che si puo' fare in una azienda strutturata, non puo' valere per una micro. Mentre quando si fa una norma bisogna pensare a tutte le imprese.

Per esempio il Tfr da versare al fondo, le microimprese le ammazzi', perche' quei fondi servono per la sopravvivenza.

