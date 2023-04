Imprese: Spada, Lombardia al top su microelettronica, export a 940 mln

'Da distretto Pavia strategia di crescita a beneficio Paese' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - Il distretto della microelettronica di Pavia e' il frutto 'del grande impegno, profuso da Universita' e aziende, per dare vita a un incubatore di competenze e formazione, a un hub - a cui ha aderito anche Assolombarda - capace di elaborare una strategia di crescita del comparto a beneficio dell'intero territorio. A beneficio di tutto il Paese'. E' uno dei passaggi dell'intervento del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a un convegno nell'Aula Magna Universita' di Pavia, dove ha sottolineato come la Lombardia sia la 'prima in Italia per la microelettronica, con 667 unita' locali (30% della microelettronica in Italia), oltre 13mila addetti (36%) e 940 milioni di export (40%)'.

Quello nel pavese, spiega, e' 'un distretto in cui crediamo molto, in continua crescita in termini di imprese aderenti, addetti e fatturato, che beneficia delle specializzazioni espresse dal territorio e dalla sua capacita' di attivare e attrarre competenze dall'estero'. Il numero uno di Assolombarda ha cosi' ringraziato 'l'Universita' e le 17 imprese coinvolte per un progetto partito da lontano ma che, lo scorso maggio, e' stato reso operativo con la nascita del distretto'.

