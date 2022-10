Imprese: si raffredda fiducia in Piemonte ma non per forza clima recessivo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - 'Stiamo vivendo una fase di eccezionale incertezza. Gli sviluppi della guerra e dell'emergenza energetica vanno oltre qualunque ragionevole previsione. L'inflazione pesa su consumi e potere d'acquisto; non puo' dirsi ancora sotto controllo nonostante gli interventi delle banche centrali. Di fronte a uno scenario cosi' complesso e preoccupante, non bisogna tuttavia abbandonarsi all'inerzia o al fatalismo. Le possibili azioni correttive, per imprese e famiglie, sono molte', ha dichiarato Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione industriali Torino. 'In questo, il ruolo delle associazioni imprenditoriali e' ancora piu' cruciale, come lo e' stato durante la pandemia. Confindustria ha elaborato proposte concrete e praticabili per ridurre la bolletta energetica e razionalizzare i consumi di elettricita' e gas. A livello locale, l'Unione industriali Torino ha scelto di non restare passiva ne' di limitarsi a invocare sussidi e aiuti. Al contrario, abbiamo messo a punto una serie di strumenti di consulenza alle imprese come lo sportello commodity, il consorzio energia, gli interventi di consulenza per il risparmio energetico, che si aggiungono al tradizionale supporto a crescita, modernizzazione e accesso al credito', ha continuato Marsiaj.

'L'indagine congiunturale che presentiamo disegna uno scenario, pur nel maggiore periodo di incertezza da 15 anni a questa parte, di cauto ottimismo della ragione, che si basa sul portafoglio ordini, la volonta' e la capacita' delle nostre aziende di lavorare nel presente con una visione, che definirei di scala superiore. Conviviamo infatti con una traiettoria storica lungo la quale non cambiano delle variabili ma l'intera equazione. E transizione ambientale, energetica e tecnologica non hanno un orizzonte di lungo periodo ma gia' di medio', ha aggiunto Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, sottolineando che queste nuove sfide 'offriranno, se sapremo lavorare insieme, opportunita' concrete per affrontare il presente e costruire il futuro.

Sono temi al centro delle nostre agende e del piano di politica industriale condiviso con la Regione Piemonte su cui lavoriamo incessantemente forti di un'industria piemontese che non vuole ne' fermarsi, ne' arretrare soprattutto adesso'.

