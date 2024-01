Imprese: Sala, politica industriale illustre sconosciuta in Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 gen - "In questo momento c'e' un'illustre sconosciuta in Italia che e' la politica industriale. Stiamo parlando di questioni di scarsissimo rilievo mentre dobbiamo affrontare questioni delicate rispetto al futuro del nostro Paese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'inaugurazione della sede rinnovata di Assolombarda, in via Pantano a Milano. "Quale politica industriale? Quali settori? Quali ipotesi di crescita? Sentiamo solo parlare di dismissioni, di cessioni di quote in grandi aziende", si e' chiesto il sindaco, spiegando che "la mia, credetemi, non e' polemica politica ma sto facendo un appello a tutti noi per contribuire al futuro di questo Paese. Perche' ce n'e' un dannato bisogno, perche' se non si cresce se non si trovano vie per consolidare la nostra presenza a livello internazionale e' un problema". Secondo il sindaco, non si puo' lasciare la politica industriale "agli imprenditori confidando che poi loro si diano da fare, non si puo' lasciarli soli in questa fasere. Credo che noi politici dobbiamo chiedere continuamente di essere parte di una visione, di uno sforzo sociale e a tempo stesso mostrarci attenti e collaborativi, dobbiamo cercare non di creare ostacoli ma semmai di spianare la strada". Il momento "e' difficile ed e' inutile negarcelo. Sono necessarie politiche industriali alte e profonde e sono necessari anche piccoli grandi esempi come questo che esprimono la volonta' di adattarsi", ha detto Sala riferendosi all'iniziativa di Assolombarda e sottolineando che "del resto i tempi non permettono altro che un adattamento e trovare una propria dimensione nella contemporaneita'. E questo vale per tutti".

