Imprese: Sace, export mobile italiano stabile a 13,8 mld nel 2025

Giu' Usa (-5,3%) e Francia (-1,8%), bene Germania e Uk (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 apr - Il settore italiano del mobile nel 2025 ha registrato esportazioni per 13,8 miliardi di euro, in sostanziale stabilita' rispetto all'anno precedente e con 11,2 miliardi di mobili in senso stretto (-1,2%). E' quanto emerge da un focus di Sace sul settore del Legno Arredo, una filiera che nel 2023 ha registrato un fatturato di 161 miliardi e un valore aggiunto di 39,5 miliardi (con 44,2 miliardi di fatturato e 13 miliardi di valore aggiunto per il Mobile). Nel dettaglio, l'andamento positivo dell'export di rilevanti comparti - come parti e accessori di mobili (+4,2%), legno e prodotti in legno (+3,5%), mobili per arredo domestico (+0,7%) e poltrone e divani (+1,4%) - si e' contrapposto alle ampie riduzioni di altri mobili (incluso arredo esterno; -7,6%), sedie (-2,1%) e mobili per cucina (-5%). A livello geografico, si sono registrate flessioni in Francia (-1,8%) e Stati Uniti (-5,3% anche a causa "del complesso contesto commerciale), rispettivamente primo e secondo mercato di sbocco accogliendo insieme circa il 30% del totale. Hanno invece registrato crescite rilevanti partner commerciali come Germania (+2%) e Regno Unito (+3,6%), sostenute specialmente da parti e accessori di mobili, e Spagna (+1,5%). Invece si sono visti cali in Svizzera (-4,3%) e Cina (-6,4%), dove permane un rallentamento degli investimenti a seguito della crisi del settore immobiliare.

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(RADIOCOR) 14-04-26 10:59:44 (0278) 5 NNNN