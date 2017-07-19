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            Imprese: Rocca, dati Movimprese conferma buon operato amministrazione Lazio

            Angelilli: ancora locomotiva crescita nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - 'Accolgo con soddisfazione i dati diffusi dal report Movimprese relativi al primo trimestre del 2026: sapere che il Lazio e' oggi la prima regione italiana sia per saldo imprenditoriale, con +2.477 imprese, sia per tasso di crescita, e' un segnale forte, che parla della vitalita', della capacita' di reagire del nostro tessuto economico. Ed e' una conferma del buon operato della nostra amministrazione'. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Dello stesso avviso la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, Roberta Angelilli che ha spiegato: 'Il Lazio si distingue ancora una volta come locomotiva della crescita nazionale, con oltre 2.400 imprese in piu' e il tasso di crescita piu' alto tra le regioni italiane - ha aggiunto . Un dato che testimonia la capacita' del nostro territorio di attrarre investimenti e di sostenere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, in particolare nei settori a maggiore valore aggiunto.E' particolarmente significativo il contributo delle societa' di capitali, che rappresentano un motore importante della crescita e indicano una progressiva evoluzione verso modelli imprenditoriali piu' strutturati, innovativi e competitivi. Allo stesso tempo, l'espansione dei servizi, dalle attivita' professionali a quelle finanziarie, evidenzia una trasformazione profonda del nostro sistema economico con una spinta verso il settore energetico'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 22-04-26 16:04:57 (0555)PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,385 -1,77 16.59.57 1,37 1,44 1,435


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