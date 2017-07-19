Imprese: Regione Lombardia, dal 30/9 via a bando Ri.Circo.Lo da 10 mln

Per settori costruzioni, demolizioni e bonifiche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - A partire dal 30 settembre, dalle ore 9 sara' possibile presentare la domanda di partecipazione per l'edizione del bando Ri.Circo.

Lo dedicato alle imprese dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche, per il quale Regione Lombardia ha stanziato 10 milioni di euro. Le candidature si chiuderanno invece il 7 novembre 2025. Obiettivo dell'iniziativa e' favorire l'adozione di modelli produttivi in linea con i principi dell'economia circolare. L'iniziativa punta a modelli green in diversi ambiti: simbiosi industriale (valorizzazione degli scarti di un processo produttivo come materia prima per un altro); prevenzione della produzione di rifiuti (adozione di pratiche che riducano la generazione di rifiuti alla fonte); riciclo e riutilizzo (recupero e reintroduzione di materiali nel ciclo produttivo). Per ogni progetto ammesso il contributo massimo ottenibile e' di 1,5 milioni di euro. La cifra varia in base alla dimensione dell'impresa: per le piccole imprese puo' raggiungere il 60% delle spese ammissibili. Per le medie imprese invece puo' arrivare al 50% delle spese ammissibili.

