Imprese: Rapporto Oie, salita a 17,4% incidenza valore aggiunto a controllo estero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Nel rapporto, inoltre, viene evidenziato che oltre la meta' degli aggregati economici delle imprese a controllo estero in Italia e' associata a controllanti residenti nell'Unione europea. Piu' della meta' del valore aggiunto generato dalle imprese estere in Italia proviene da aziende controllate da Stati Uniti, Francia e Germania. In particolare, in termini di addetti, gli Usa sono il primo paese investitore in Italia con il 21,1% degli addetti a controllo estero. In termini di fatturato, la Francia e' il paese estero che ha il peso maggiore come investitore (19,4%). Per R&S sono i Paesi Bassi (26,6%) e gli Stati Uniti (22,1%) a risultare i maggiori investitori. Per quanto riguarda la specializzazione delle imprese estere in Italia, tra i primi cinque settori figurano tre comparti manifatturieri fortemente caratterizzati e strategici: industria tessile, pelle e abbigliamento; fabbricazione di macchine e attrezzature; industria farmaceutica; e due rilevanti comparti dei servizi: servizi alle imprese; esercizi ricettivi e di ristorazione. Per quanto riguarda la presenza geografica di queste imprese, dal Rapporto emerge che la presenza delle imprese estere in Italia e' fortemente polarizzata, con Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana che assorbono complessivamente l'82,2% del valore aggiunto generato da queste realta'. La sola Lombardia pesa per il 37,7%.

In merito all'innovazione, nel VII Rapporto Oie viene evidenziato che le imprese estere in Italia si distinguono per il loro contributo alla transizione digitale e ai processi di innovazione: secondo i piu' recenti dati Istat, nel triennio 2020-2022, il 71,2% delle imprese a controllo estero ha introdotto innovazioni, rispetto a una media nazionale di poco inferiore al 60%. Inoltre, quasi l'80% delle imprese estere ha svolto attivita' innovative nel triennio considerato, con una spesa media per innovazione pari a circa 7.300 euro per addetto (oltre 11.000 euro nella sola manifattura). Piu' di un terzo ha attivato accordi di collaborazione con universita', centri di ricerca e altri partner strategici. Infine, anche sul fronte della digitalizzazione, oltre il 77% di esse si colloca in una fascia alta o molto alta del Digital Intensity Index, contro il 27,2% della media nazionale. Il 23,7% utilizza gia' tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, con una propensione all'investimento in intelligenza artificiale che raggiunge il 41,3% nel biennio 2025-2026.

